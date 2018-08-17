В Крыму нашли скелет древнего кита

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Ученые обнаружили окаменевшие костные останки кита на Керченском полуострове в Крыму; скорее всего, они пролежали в геологических слоях около 10 млн лет, сообщил инфоцентр проекта "Крымский мост" в пятницу.

"Фрагменты скелета - позвоночный столб и ребра - были найдены в ходе археологических исследований, предваряющих строительство железной дороги-подхода к Крымскому мосту. Только после того, как археологи заканчивают работу на очередном участке, он передается строителям для производства работ", - говорится в пресс-релизе.

Находка является большой удачей для палеонтологов. "Ее главная ценность в том, что это сочлененный скелет древнего кита. Черепные кости не сохранились, но полностью представлен позвоночный столб - от грудного отдела до хвостового", - приводятся в сообщении слова Дмитрия Старцева, ведущего методиста зоологического музея Таврической академии Крымского федерального университета имени Вернадского.

"Все фрагменты принадлежат одному экземпляру. Такие находки бывают нечасто. Хорошо видна структура костной ткани. Это позволит нам изучить останки животного минувших эпох очень корректно и получить полезную информацию о строении древнего организма", - сказал Старцев.

Окаменелости залегали на небольшой глубине - около метра от земной поверхности. Эксперты-палеонтологи предполагают, что они принадлежат древнему киту цетотерию - предку современных усатых китов, достигающих в длину более 30 метров. На ранних стадиях развития эти млекопитающие были меньших размеров.

"Древний кит, скелет которого сейчас изучается, вырос почти до 5 метров. Он обитал в Сарматском море, занимавшем, в том числе, территорию современного Керченского полуострова", - отмечается в сообщении "Крымского моста".

Со временем там, где было море, образовалась суша. Произошло поднятие геологических слоев, и скелет кита оказался на возвышенности, хотя раньше он лежал на дне.

Фрагменты скелета изучат и подготовят для экспонирования в музее в Крыму.

Крымский мост, протяженность которого составила 19 километров, стал самым длинным в России, он соединил полуостров Крым с материковой частью страны. Движение легковых машин и автобусов по мосту открыли утром 16 мая, грузовики пустят в октябре текущего года. Железнодорожная часть моста должна быть сдана в декабре 2019 года.

Стоимость объекта, генподрядчиком строительства которого является компания "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга, составляет около 228 млрд рублей.