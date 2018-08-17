"МиГ" начал разработку истребителя-перехватчика пятого поколения

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Корпорация "МиГ" занимается разработкой истребителя-перехватчика пятого поколения МиГ-41, сообщил журналистам глава корпорации Илья Тарасенко.

"Это не мифический проект, он для "МиГ" давнишний. Мы - основоположники этого проекта. Сейчас под эгидой Объединенной авиастроительной корпорации идут интенсивные работы, поэтому в скором времени мы представим это общественности", - сказал Тарасенко.

В декабре 2017 года генеральный конструктор - вице-президент по инновациям "Объединенной авиастроительный корпорации" (ОАК) Сергей Коротков сказал "Интерфаксу", что работы по созданию перспективного перехватчика (ПАК ДП) на смену МиГ-31 могут начаться в 2018 году. Он отметил, что ведется обсуждение технического задания на самолет между разработчиком (РСК "МиГ") и Минобороны РФ.

Ранее сообщалось, что перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата должен прийти на смену истребителю-перехватчику МиГ-31, принятому на вооружение в 1981 году.

МиГ-31 - двухместный сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса. Он способен развивать скорость более 2 Мах (скоростей звука) и предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей на предельно малых, малых, средних и больших высотах, в простых и сложных метеоусловиях.

В июле 2017 года гендиректор РСК "МиГ" Илья Тарасенко заявил журналистам, что компания инициативно разрабатывает ПАК ДП (МиГ-41), но вскоре рассчитывает заключить контракт с Минобороны РФ на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР).

"Мы в инициативном порядке разрабатываем сейчас концепт самолета дальнего перехвата. Соответственно выйдем с предложением уже к нашему основному заказчику, и, надеюсь, в ближайшее время мы уже выйдем на НИОКРовские работы", - сказал Тарасенко.

Он отметил, что "жизненный цикл МиГ-31 идет к завершению в ближайшие 10 лет, соответственно ему нужна замена".

В августе на форуме "Армия-2017" гендиректор РСК "МиГ" заявил о готовности начать поставки нового самолета-перехватчика в середине 2020-х годов.

"При условии появления заказа от министерства обороны мы начнём полноценную разработку и поставку в середине 2020-х годов этого самолёта", - сказал Тарасенко.

Он подчеркнул, что это будет "совершенно новый технологический самолет", который, в том числе, сможет выполнять задачи в космосе.