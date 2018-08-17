Минприроды объяснило отсутствие новых газовых месторождений санкциями

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Санкции западных стран затрудняют развитие газовой отрасли в России, в результате в 2016-2017 годах не было введено ни одного значимого месторождения газа, сообщает Минприроды в государственном докладе "О состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов Российской Федерации в 2016 и 2017 годах".

"Санкции против российских нефтегазовых компаний, ограничивающие приток зарубежных инвестиций, новых технологий и оборудования в отрасль, затрудняют развитие новых проектов в России, в особенности шельфовых и направленных на разработку трудноизвлекаемых запасов. В период 2016-2017 гг. не введено в эксплуатацию ни одного значимого месторождения, газодобывающие компании сосредоточили внимание на проведении работ по уже действующим проектам", - отмечается в докладе.

Между тем, как сообщалось, совет директоров "Газпрома" 28 августа на заседании в очной форме рассмотрит вопрос о влиянии западных санкций на группу "Газпром"в 2017 - 2018 годах и о мерах реагирования.