ФСВТС рассказала об оформлении кредита Индонезии на покупку истребителей Су-35

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Россия и Индонезия ведут работу в рамках подписанного контракта на поставку самолетов Су-35, в частности оформляется банковский кредит. Об этом сообщил "Интерфаксу" заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Владимир Дрожжов.

"Есть несколько направлений, которые одновременно с подписанием контракта мы должны были сделать. Работа продолжается. Должен был быть оформлен банковский кредит, сейчас этим вопросом занимаются", - сказал Дрожжов, посетивший в пятницу Луховицкий авиационный завод П.А. Воронина - филиал Российской самолетостроительной корпорации "МиГ", отмечающий своё 65-летие.

Он отметил, что пока не определена дата отправки в Индонезию первого Су-35.

Ранее источник в сфере военно-технического сотрудничества сообщил "Интерфаксу", что Индонезия получит от России коммерческий кредит на закупку 11 истребителей Су-35.

"Индонезия и Россия намерены подписать кредитное соглашение в рамках контракта на поставку истребителей Су-35, сейчас проводятся необходимые для этого процедуры", - сказал информированный собеседник.

Он отметил, что РФ предоставит Индонезии коммерческий, а не государственный кредит.

"Контракт еще должен пройти определенную процедуру внутреннего согласования у индонезийской стороны", - добавил собеседник агентства.

1 марта Владимир Кожин, занимавший тогда должность помощника президента РФ по военно-техническому сотрудничеству, подтвердил "Интерфаксу" заключение контракта с Индонезией напокупку российских Су-35.

Он отметил, что аванс от Индонезии пока не получен - "Контракт только заключен, поэтому все потом", - сказал Кожин.

В середине февраля о подписании Россией и Индонезией контракта на поставку 11 многофункциональных истребителей Су-35 сообщил "Интерфаксу" информированный источник в Джакарте.

Как отмечалось, поставка современной авиатехники по законодательству Индонезии увязывается с офсетными обязательствами и встречной торговлей.

"Это означает, что мы берем на себя обязательства закупить определенные национальные товары. Эти вопросы согласовываются", - сказал ранее "Интерфаксу" директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации "Ростех" Виктор Кладов.

Он заявлял, что Индонезия может поставить каучук, пальмовое масло и другие товары традиционного экспорта.

Су-35 - глубоко модернизированный сверхманевренный многофункциональный истребитель поколения "4++". По данным компании "Сухой", в нем использованы технологии пятого поколения, обеспечивающие превосходство над истребителями аналогичного класса.