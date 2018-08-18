Глава дагестанского фонда ОМС задержан по подозрению в превышении полномочий

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Руководитель территориального Фонда обязательного медицинского страхования Дагестана Магомед Сулейманов в пятницу 17 августа задержан в аэропорту Махачкалы, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"Сулейманов задержан накануне, в пятницу вечером, в аэропорту Махачкалы. Его доставят в Москву, в Лефортово, на допрос", - сказал собеседник агентства.

По его словам, Сулейманов "подозревается в превышении должностных полномочий".

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением этой информации.

Магомед Сулейманов с апреля 2007 года по март 2010 года был председателем Народного собрания Дагестана, с марта 2010 года - занимал пост исполнительного директора фонда ОМС "Дагестан".

В апреле 2014 года указом главы республики он был назначен временно исполняющим обязанности мэра Махачкалы, однако в этой должности он проработал чуть более года и в июле 2015-го сложил с себя полномочия мэра Махачкалы и был назначен директором территориального Фонда обязательного медицинского страхования Дагестана.