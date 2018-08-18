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Причиной отравления детей в лагере Дагестана назвали некачественное мясо курицы

Есть обновление от 14:03

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Массовое отравление детей в детском оздоровительном лагере "Спартак" в Дагестане произошло из-за некачественных куриных крылышек, которые были поставлены из Ставропольского края, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике.

"Причиной заболевания детей послужило мясо курицы (крылышки куриные), зараженное сальмонеллой (...) Продукция поставляется с птицекомбината Ставропольского края непосредственно на оптовый склад Махачкалы. Далее индивидуальный предприниматель приобретал куриное мясо у посредника для ввоза в лагерь", - говорится в сообщении.

Роспотребнадзор республики также отмечает, что "зараженное мясо было обезличено и поступило в лагерь без сопроводительной документации: накладной на товар, сертификата соответствия, ветеринарной справки".

Эпидрасследование о поставщиках недоброкачественной продукции ведется управлениями Роспотребнадзора по обоим субъектам.

Сотрудники Роспотребнадзора Дагестана также установили, что директор лагеря самовольно заменил двух работников пищеблока без должного обследования, хотя на момент открытия "лагерь полностью соответствовал требованиям Роспотребнадзора".

Ранее сообщалось, что в минувшие выходные более 80 детей из спортивного лагеря "Спартак" в Дагестане попали в больницу с симптомами отравления. По предварительным данным, причиной массового заболевания стала пищевая токсикоинфекция, вызванная возбудителем сальмонеллеза.

Работа оздоровительного лагеря была приостановлена.

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Теги: Дагестан, Спартак, Роспотребнадзор

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