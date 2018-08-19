Землетрясение магнитудой 5,3 произошло возле Курильских островов

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,3, произошедшее в Тихом океане возле Курильских островов, сообщили агентству "Интерфакс" в воскресенье в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

"Сейсмическое событие произошло в воскресенье днем по местному времени. Его эпицентр находился на глубине 103,8 км в 337 км юго-восточнее города Северо-Курильск, расположенного на острове Парамушир", - сказал представитель РАН.

Он отметил, что энергетический класс землетрясения составил 12,1.

В свою очередь специалисты сейсмостанции "Южно-Сахалинск" сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток", что данных о том, ощущалось ли землетрясение в населенных пунктах Курил, не поступало.

Ранее сообщалось, что в ночь на воскресенье по местному времени близ Южных Курил в Тихом океане было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,8. Его эпицентр находился в 91 км юго-восточнее острова Итуруп на глубине 53 км.