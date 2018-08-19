Девять человек после ДТП с автобусом на Ставрополье остались в больницах

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Госпитализированными остаются девять человек, которые получили травмы в аварии с участием автобуса и КАМАЗа в Ставропольском крае, сообщает пресс-служба регионального ГИБДД в воскресенье.

"В настоящее время известно о двух погибших в ДТП пассажирах (один из них гражданин РФ, второй имеет двойное гражданство РФ и Грузии)", - говорится в сообщении.

По данным ГИБДД, "9 пассажиров получили травмы" и были госпитализированы; "остальные после получения разовой медпомощи отпущены".

По данным пресс-службы, из 9 раненых 2 детей. 7 граждане РФ (Краснодарского края) и 2 - граждане Грузии.

Как сообщалось, в 4:05 по Москве на 295-м километре федеральной автодороги "Кавказ" - между населенными пунктами Курсавка и Куршава Андроповского района водитель автобуса "Сетра", в котором находилось 40 человек, допустил попутное столкновение с грузовиком. Автобус ехал из Тбилиси в Краснодар.