Пять человек пострадали в автомобильной аварии в Тверской области

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Пять человек пострадали в результате ДТП, произошедшего в воскресенье с участием грузовой автоцистерны и микроавтобуса на 222-м километре трассе М-10 в Тверской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе УМВД по региону.

"Грузовая цистерна столкнулась с рейсовым микроавтобусом "Газель" в Торжокском районе Тверской области на 222-км трассы М-10. Пострадали пять человек, среди них нет детей", - отметил собеседник агентства.

По его словам, трое пострадавших отправлены в больницу города Торжок, двое - в больницу скорой помощи в Твери.

"Большегруз и "Газель" двигались в одном направлении, большегруз задел "Газель". Благодаря мастерству водителя, микроавтобус не перевернулся", - добавил собеседник агентства.