Приглашение Ким Чен Ына в Россию подтвердили

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Помощник президента России Юрий Ушаков заявил в понедельник в интервью газете "Известия", что приглашение лидеру КНДР Ким Чен Ыну посетить с визитом Россию остается открытым и неоднократно подтверждалось.

"Приглашение у него открытое. Подтверждалось оно неоднократно", - сказал Ушаков.

Отвечая на вопрос издания, появилась ли ясность по приезду лидера КНДР во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме, Ю.Ушаков отметил, что "появились сообщения о том, что межкорейский саммит пройдет как раз в период проведения Восточного экономического форума во Владивостоке. Так что, естественно, исходим из того, что к нам не приедут ни президент Республики Корея Мун Чже Ин, ни лидер КНДР Ким Чен Ын".

"В рабочем порядке будем прорабатывать другие варианты визита (лидера КНДР)", - сказал Ушаков.