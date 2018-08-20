Поисковики обнаружили в Хабаровском крае останки экипажа самолета, разбившегося 67 лет назад

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Приморский отряд "Авиапоиск" обнаружил в Хабаровском крае на горе Маглой останки членов экипажа транспортного самолета Ли-2, разбившегося в 1951 году.

"В ходе полевых работ поисковиками среди обломков выгоревшей кабины были обнаружены останки членов экипажа и их личные вещи - центральные замки парашютных систем С-4, каркасы парашютных ранцев, пуговицы, фрагменты обуви", - сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" командир отряда Ярослав Ливанский.

На месте катастрофы поисковики установили памятную табличку с именами погибших членов экипажа. Это летчик, командир корабля лейтенант Крутов Владимир Александрович, старший лейтенант Титов Вениамин Яковлевич, штурман Лащев Михаил Федорович, бортовой техник Шабалин Анатолий Георгиевич, воздушный стрелок-радист сержант Мягков Иван Петрович.

"После прохождения всех процедур останки погибшего экипажа будут переданы администрации Комсомольска-на-Амуре для захоронения", - добавил Я.Ливанский.

Ранее дальневосточные поисковики, работая в Центральном архиве Минобороны, установили обстоятельства катастрофы и имена погибших.

Во время выполнения ночного учебно-тренировочного полета 13 октября 1951 года в сложных метеоусловиях самолет Ли-2 №18421402 с бортовым номером "20" из состава 51-го Гвардейского транспортного авиационного полка 54-й транспортной авиационной дивизии 29-й Воздушной армии, попал в облачность и обледенел.

Пытаясь выйти под нижнюю кромку облаков, самолет врезался в склон горы и сгорел. Из шести членов экипажа чудом удалось выжить бортовому технику Ивану Мозжухину, который на 13-й день после катастрофы вышел к железной дороге, где его нашли местные жители.