В Чите выросло количество госпитализированных с подозрением на корь

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Количество госпитализированных с подозрением на корь жителей Читы (Забайкальский край) увеличилось на 10 - до 18 человек, сообщает в понедельник пресс-служба ГУЗ "Краевая клиническая инфекционная больница" (ККИБ)

"По состоянию на понедельник, 12 человек находятся на лечении в городской больнице №2, шесть человек - в краевой клинической инфекционной больнице", - говорится в сообщении.

Главный внештатный инфекционист регионального Минздрава, начмед ККИБ Елена Веселова отмечает, что возраст самого младшего пациента - 5 месяцев, самому старшему - 48 лет.

"Заболевание у всех пациентов протекает в среднетяжелой форме с типичными клиническими симптомами - высокой температурой, сыпью, склеритом. Тяжелых и осложненных форм заболевания, к счастью, не выявлено. Лабораторного подтверждения диагноза "корь" также пока нет, так как забранный материал направляется для подтверждения в региональный центр в Благовещенск, - пояснила Веселова.

В настоящее время медработники совместно с представителями управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю работают в очагах по месту проживания и работы пострадавших, определен круг контактных лиц, за которыми установлено медицинское наблюдение на срок до 21 дня. Кроме того, ведется иммунизация невакцинированных людей.

"Все заболевшие не были привиты от кори - по личным убеждениям, а не по религиозным мотивам, как сообщалось ранее", - отмечается в сообщении.

Ранее со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава сообщалось о госпитализации с подозрением на корь восьми человек, в том числе трех детей. От прививки они отказались по религиозным соображениям.

По факту заболевания Роспотребнадзор по Забайкальскому краю проводит эпидемиологическое расследование.

Заместитель регионального управления Роспотребнадзора Любовь Дубина тогда тоже сообщила агентству, что заболевшие корью не делали прививки из религиозных соображений.

"Я не могу сказать, к какой религиозной общине они относятся. Но они категорически отказываются от прививок и запрещают делать прививки от кори детям и внукам", - сказала Дубина.

В свою очередь Веселова сообщила агентству, что все заболевшие являются родственниками.