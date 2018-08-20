В Челябинской области затеявшая пожар двухлетняя девочка погибла, пытаясь спасти отца

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Двухлетняя девочка и ее отец погибли на пожаре в частном доме поселка в Челябинской области, сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по региону в понедельник.

Трагедия произошла в минувшие выходные в поселке Старое Муслюмово Кунашакского района.

Многодетная благополучная семья: родители и четверо детей - снимали дом для проживания. Мать в момент пожара была на работе, а отец спал в комнате.

Дома оставались дети полутора, двух, пяти и шести лет. Родители знали, что двухлетняя девочка балуется со спичками. "Пока младший ребенок находился под присмотром бабушки, за остальными детьми никто не присматривал. Двухлетняя девочка этим воспользовалась и вновь принялась за свои опасные игры", - отмечет пресс-служба.

Старшие дети рассказали пожарным, что когда разгорелся огонь, они быстро выбежали на улицу, но младшая, затеявшая пожар, вспомнила, что внутри находится отец и ринулась в горящий дом. Остановить ее никто не смог.

Звонок о происшествии поступил на пульт пожарных в 8 часов 22 минуты, но к их прибытию на место дом уже сгорел. А люди, находившиеся в нем, погибли.