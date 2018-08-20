Экс-замглавы "Газпром межрегионгаз Омск" осужден за хищение 200 млн рублей

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Суд вынес приговор бывшему заместителю генерального директора ЗАО "Газпром межрегионгаз Омск" Сергею Подольному по делу о мошенничестве при поставках газа в особо крупном размере, сообщает прокуратура Омской области.

"Ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы со штрафом в размере 500 тысяч рублей", - говорится в сообщении ведомства.

Еще одна подсудимая по этому делу, предпринимательница Алена Бабий, осуждена на 3,5 года со штрафом в 300 тысяч рублей.

"Отбывать наказание в виде лишения свободы постановлено в исправительной колонии общего режима", - уточняется в пресс-релизе.

Оба фигуранта осуждены по части 4 статьи 159 УК РФ (хищение чужого имущества, совершенном в особо крупном размере по предварительному сговору).

В пресс-службе облпрокуратуры агентству "Интерфакс" уточнили, что сумма причиненного ущерба составила 200 млн рублей. Суд удовлетворил требование о ее взыскании в пользу пострадавшего в полном объеме.