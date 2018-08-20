Житель ЯНАО выпрыгнул из окна здания полиции со своим уголовным делом

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Территориальный следственный отдел СУ СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу возбудил уголовное дело в отношении местного жителя, сбежавшего из полиции с материалами следствия в отношении себя.

Пресс-служба СУ СКР по ЯНАО сообщает, что 17 июля в городе Тарко-Сале 32-летний мужчина находился в полиции в качестве подозреваемого в краже.

Воспользовавшись тем, что следователь вышел из кабинета и оставил подозреваемого его наедине с адвокатом, мужчина схватил со стола уголовное дело и выпрыгнул вместе с ним в окно.

Добежав до бетонного ограждения, он бросил часть уголовного дела около забора, а несколько листов прихватил с собой. Подозреваемый долгое время скрывался от правоохранительных органов, но в итоге его задержали. Мужчина объяснил, что совершил свой поступок в знак протеста, так как якобы не виновен в краже.

В отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по статье "Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования".