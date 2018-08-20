В массовом ДТП в Дагестане пострадали 18 человек

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Пять автомобилей столкнулись утром в понедельник в Карабудахкентском районе Дагестана, пострадали 18 человек, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"По предварительной информации, пострадали 18 человек, в том числе пятеро детей, все они госпитализированы", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что ДТП произошло в поселке Ачи-су. В пресс-службе ведомства добавили, что в ДТП попала пассажирская "Газель".

Пострадавшие доставлены в Центральную городскую больницу города Избербаш. Возгорания на месте происшествия нет, движение не нарушено.