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В России

Большинство россиян заявили о существовании сил, пытающихся сломать духовные скрепы в стране

Также две трети респондентов считают, что существует группа лиц, стремящаяся подтасовать факты и переписать историю России, сообщили во ВЦИОМ

Большинство россиян заявили о существовании сил, пытающихся сломать духовные скрепы в стране
Фото: Imago/ТАСС

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Две трети россиян уверены в существовании группы лиц, стремящейся переписать российскую историю, и почти столько убеждены в существовании организации, целью которой является разрушение духовных ценностей России, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, поступившие в понедельник в "Интерфакс".

66% россиян считают, что такая группа лиц, стремящаяся путем подтасовки фактов, переписать историю в ущерб России, действительно, существует. По возрастным группам респондентов среди опрошенных в возрасте 45-59 лет, а также в возрасте 60 лет и старше эта доля составляется почти три четверти (72%).

Среди опрошенных в возрасте 35-44 лет такую точку зрения разделяют 65%, среди респондентов 25-34 лет - 56%, а среди молодежи 18-24 лет - 51%.

Две трети респондентов (66%), имеющих незаконченное высшее и высшее образование, придерживаются такого мнения.

В свою очередь, 26% россиян считают, что такой группы историков не существует, а если отдельные исследователи и пересматривают исторические события, то потому, что "стремятся докопаться до истины". Среди россиян в возрасте 18-24 лет такую точку зрения поддерживает почти половина (47%).

Попытка разрушить духовные ценности

63% россиян, согласно данным опроса, верят в существование некой организации, которая стремится разрушить духовные ценности, сформированные у жителей страны. Выше эта доля среди 45 - 59-летних (69%) и людей со средним специальным образованием (67%).

Обратного мнения придерживается почти четверть опрошенных(24%).

"То, что "существует группа лиц", стремящаяся ревизовать традиционные ценности и переписать историю, довольно очевидно. Причём, - преимущественно на коллективном "Западе", с которого до нас докатываются лишь отголоски этих попыток. Вспомним удручающую популярность крайне низкопробных произведений "западной культуры", разнообразных псевдо-исторических опусов, имевшую место в нашей стране ещё 15 - 20 лет назад", - комментирует результаты опроса руководитель Центра социально-экономических исследований НИСоцУ Академии при президенте РФ Олег Чернозуб.

"На этом фоне наши результаты указывают как раз на повышение критичности общественного сознания в этом вопросе. Если же понимать, что эта "группа лиц" объединена не столько организационными, сколько идейными узами, никакой "теории заговора" тут и близко не возникнет", - сказал Чернозуб, которого цитирует пресс-служба ВЦИОМ.

Инициативный всероссийский опрос был проведен 29-30 мая среди 2000 респондентов в возрасте от 18 лет.

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Теги: ВЦИОМ
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