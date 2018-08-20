Жителя Петербурга собрались направить на принудительное лечение за анекдот "ВКонтакте"

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Невский районный суд Санкт-Петербурга в понедельник начнет рассмотрение дела Эдуарда Никитина, обвиняемого в экстремизме за посты во "ВКонтакте".

Представляющий интересы Никитина адвокат Максим Камакин сообщил "Интерфаксу", что поводом для обвинения в экстремизме стали карикатура и анекдот, опубликованные ее подзащитным в 2015 году. Дело по статье 282 Уголовного кодекса РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) было возбуждено в декабре 2017 года.

"Ему была проведена психиатрическая экспертиза, и следствие просит не привлечения к уголовной ответственности, а направления на принудительное лечение. Сегодня будет первое заседание, на котором мы заявим ходатайство об исключении экспертиз из дела как недопустимых доказательств, потому что они основаны на домыслах. Если суд наше ходатайство удовлетворит, других доказательств вины не будет", - сказал Камакин.

По словам адвоката, экспертиза усмотрела экстремизм в анекдоте, в котором один из персонажей сомневается в позитивных изменениях после выборов. Возбуждение вражды эксперты также нашли в карикатуре со словом "ватник".

Комментарием следствия по делу "Интерфакс" пока не располагает.