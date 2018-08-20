В Оренбургской области зарегистрировали региональную подгруппу по пенсионному референдуму

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Избирательная комиссия Оренбургской области зарегистрировала региональную подгруппу инициативной группы по проведению пенсионного референдума.

На сайте областного ЦИК сообщается, что в избирком обратились уполномоченные представители областной региональной подгруппы инициативной группы по проведению референдума РФ с ходатайством о ее регистрации .

В ходатайстве указан следующий вопрос, предлагаемый для вынесения: "Поддерживаете ли Вы то, что установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, по достижении которого возникает право на пенсию по старости, не может быть увеличен? ".

К ходатайству был приложен комплект всех необходимых документов, отмечается в сообщении.

"По итогам обсуждения на заседании комиссии принято постановление, в котором была зарегистрирована Оренбургская областная региональная подгруппа инициативной группы по проведению референдума РФ в составе 153 участника", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, для проведения референдума необходимо будет создать и зарегистрировать аналогичные инициативные подгруппы не менее чем в 43 регионах России, а затем приступить к сбору подписей избирателей в поддержку проведения референдума. Таким образом, только одна группа может инициировать проведение референдума по вопросу изменения пенсионного законодательства.

Госдума приняла в июле в первом чтении правительственный законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и 63 лет для женщин (к 2034 году). В настоящее время возраст выхода на пенсию для мужчин составляет 60 лет, для женщин - 55 лет.