Следователь СКР арестован в Перми по подозрению в вымогательстве

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Перми в понедельник удовлетворил ходатайство следствия об аресте заместителя руководителя Пермского межрайонного следственного отдела следственного управления СКР по региону Эдгара Саркисяна, подозреваемого во взяточничеств. Об этом сообщили "Интерфаксу" в канцелярии суда.

Саркисян был задержан 17 августа в рамках расследования уголовного дела по части 5 статьи 291.1 УК РФ (обещание или предложение посредничества во взяточничестве).

Размер взятки представитель суда не уточнил.

"Ходатайство удовлетворено судом. Он (Саркисян - ИФ) отправлен под арест на два месяца", - сказал собеседник агентства.

По данным местных СМИ, подозреваемый вымогал у коммерсанта 10 млн рублей. Силовика задержали сотрудники краевого ФСБ при получении от предпринимателя части взятки.

Комментариями краевого СУ СКР и управления ФСБ агентство пока не располагает.