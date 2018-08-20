В Кремле не исключили участия Путина в военных маневрах "Восток-2018"

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин может принять участие в широкомасштабных учениях Вооруженных Сил РФ "Восток-2018", сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Я не исключаю такой возможности", - сказал Песков, отвечая на вопрос, примет ли глава государства участие в учениях "Восток-2018".

"Если президент примет такое решение, мы обязательно сообщим", - добавил пресс-секретарь.

В преддверии масштабных маневров "Восток-2018" по решению верховного главнокомандующего была объявлена внезапная проверка боеготовности в соединениях и воинских частях Центрального (ЦВО) и Восточного военных округов (ВВО), Дальней и Военно-транспортной авиации.

Песков также уточнил, что президент РФ не поедет на форум "Армия-2018", но направит во вторник участникам с видеобращение.

Форум "Армия-2018" пройдет с 21 по 26 августа в парке "Патриот".