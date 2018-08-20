Подростка из Новокузнецка заподозрили в реабилитации нацизма

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено на подростка из Новокузнецка, оправдывавшего преступления гитлеровской Германии и продвигавшего свою позицию в соцсетях, сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Кемеровской области в понедельник.

Молодой человек обвиняется по ч.1 ст.354.1 УК РФ (распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, совершенные публично).

Следствие предполагает, что с мая прошлого года 17-летний подросток на своей странице в соцсети размещал материалы, в которых оправдывал нацизм.

"Тексты, аудиофайлы и графические изображения оправдывают военные преступления гитлеровской Германии и содержат заведомо ложные сведения о деятельности СССР в период Второй мировой войны. Страницу подросток умышленно демонстрировал друзьям, ее посещаемость подтверждалась наличием многочисленных лайков и репостов", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что на почве экстремистских убеждений у подростка были конфликтные отношения с одноклассниками, ему пришлось сменить учебное заведение. Ранее подросток и его семья на учете в полиции не состояли. Возможное преступление выявлено сотрудниками областного Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России. Эксперты установят, содержатся ли призывы или побуждения к экстремизму в выявленных материалах.