Лейла Маммедзаде покинула пост гендиректора группы "Сумма"

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Лейла Маммедзаде покинула пост гендиректора ООО "Группа "Сумма" - с 17 августа его занимает Александр Хонькин, следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс".

Изменения в руководстве "Сумма" объясняет "вызовами, стоящими в последние месяцы перед группой".

"Функционал группы "Сумма" сместился с инвестиционной деятельности на повышение операционной эффективности и усиление развития высоких технологий в активах. В связи с этим, Лейла Маммедзаде и топ-менеджмент группы "Сумма" продолжит управление активами через присутствие в их советах директоров, Александр Хонькин будет заниматься хозяйственной деятельностью ООО "Группа "Сумма", - сказано в заявлении группы.

В сообщении не приводятся детали биографии Хонькина. Из данных "СПАРКа" следует, что он и раньше был связан со структурами "Суммы".

В апреле этого года, уже после возбуждения уголовного дела в отношении бенефициара "Суммы" Зиявудина Магомедова, совет директоров группы подтверждал полномочия Маммедзаде на посту гендиректора.

Ее адвокат уточнял, что Маммедзаде не фигурирует в уголовном деле предполагаемых организаторов преступного сообщества, подозреваемых в хищении 2,5 млрд рублей.