На угрожавших подростку охранников свердловской птицефабрики завели дело

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено после того, как охранники на птицефабрике в Свердловской области задержали подростка, раздававшего листовки, сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

По данным следствия, несколько дней назад сотрудники ЧОП на парковке Среднеуральской птицефабрики задержали 16-летнего школьника, раздававшего листовки с призывом к работникам предприятия обратить внимание на действия руководства, которое не строит очистные сооружения. Охранники удерживали подростка и угрожали ему расправой.

Уголовное дело квалифицировано по п."д" ч.2 ст.127 (незаконное лишение свободы в отношении заведомого несовершеннолетнего) и ст.119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). Следователи также дадут оценку действиям должностных лиц контролирующих органов, которые отвечали за проверку ЧОПа.

Отдельно будет изучена информация СМИ о нарушении норм экологического законодательства на территории птицефабрики.

На птицефабрике "Среднеуральская" агентству "Интерфакс" не смогли прокомментировать ситуацию.

Как сообщалось, в мае этого года прокуратура организовало проверку по факту сброса птицефабрикой сточных вод в Молебское болото без разрешения. В марте природоохранная прокуратура проверяла информацию о том, что птицефабрика загрязняла водоем мертвыми курами.

"Среднеуральская" - крупная птицефабрика в Свердловской области, построена в 1973 году. Основной вид деятельности - выращивание бройлеров, производство куриных полуфабрикатов, субпродуктов, колбасных и запеченных изделий, деликатесов. Дополнительно предприятие занимается производством мясокостной муки, используемой при откорме животных и птиц.