Жертвой пожара на соликамском заводе "Урал" стала вторая женщина

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Врачам не удалось спасти жизнь второй сотрудницы АО "Соликамский завод "Урал" (Пермский край), получившей серьезные ожоги в пожаре, сообщили в понедельник агентству "Интерфакс" в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

"Вторая пострадавшая скончалась сегодня", - сказал собеседник агентства.

После инцидента на заводе женщина была госпитализирована в крайне тяжелом состоянии.

Возгорание во время технологического процесса в цехе соликамского завода "Урал" произошло утром 14 августа. Пострадали две сотрудницы предприятия, они получили сильные ожоги и были госпитализированы.

Первая пострадавшая скончалась в больнице через несколько дней после происшествия.

В местном управлении СКР из-за этого возбудили уголовное дело по ч.1 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

АО "Соликамский завод "Урал" производит заряды к двигателям управляемых и неуправляемых авиационных ракет, баллиститный порох и заряды для систем ближнего боя (гранатометов), минометов, артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня и противотанковых управляемых ракет, систем катапультирования пилотов авиатехники МиГ и Су.