В Саратове пьяный полицейский сбил женщину на пешеходном переходе

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Заместитель начальника одного из подразделений полиции Саратовской области, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбил пешехода на переходе, в результате оба были госпитализированы.

В пресс-службе ГУ МВД по региону "Интерфаксу" сообщили, что авария произошла вечером 18 августа на Большой Горной улице.

"Заместитель начальника центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД ГУ МВД по Саратовской области, управляя ВАЗ-2114, выехал на запрещающий свет светофора и столкнулся с автомобилем "Мазда". От удара отечественный автомобиль сменил направление и сбил женщину, переходившую дорогу по переходу", - сказал собеседник агентства.

В результате пешеход и виновник ДТП были госпитализированы.

На сотрудника полиции был составлен протокол по статье КоАП "Управление транспортным средством водителем в состоянии опьянения".

По данному факту проводится служебная проверка, по результатам будет решен вопрос об увольнении сотрудника из органов внутренних дел и привлечении к строгой дисциплинарной ответственности его руководителей.