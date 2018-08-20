Вдова Ельцина назвала бредом заявления о его планах бежать в ходе путча 1991 года

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Вдова первого президента РФ Бориса Ельцина Наина Ельцина прокомментировала заявление о том, что во время августовского путча 1991 года ее супруг якобы пытался сбежать в американское посольство.

"Многие журналисты просят меня прокомментировать заявления Александра Руцкого (бывший вице-президент РФ - ИФ) и Руслана Хасбулатова (бывший глава Верховного совета - ИФ) о том, что во время августовского путча 91-го года президент Ельцин якобы собирался сбежать в американское посольство. Если бы не просьбы журналистов, даже читать этот бред не стала бы. Для меня и Руцкой, и Хасбулатов - люди, которым давно нет веры", - сказала Ельцина, комментарий которой приводит "Ельцин Центр".

Она отметила, что члены ГКЧП отстранили от власти президента СССР Михаила Горбачева, ввели в Москву войска, намеревались арестовать Бориса Ельцина и членов российского правительства.

Наина Ельцина рассказала, что в дни путча находилась вне Белого дома.

"Я очень волновалась за Бориса. Зная его характер, понимала: он будет с защитниками Белого дома до конца. (...) Потом, много позже, те, кто был в Белом доме, писали в своих воспоминаниях, что Служба безопасности, в случае штурма здания, хотела вывезти Бориса в американское посольство. Но он категорически отказался. А иначе и быть не могло", - добавила Ельцина.

Ранее Александр Руцкой в интервью "Московскому Комсомольцу" заявил, что Борис Ельцин во время путча "неоднократно пытался сбежать в американское посольство".