В России

Вдова Ельцина назвала бредом заявления о его планах бежать в ходе путча 1991 года

Скандальные заявления о желании первого президента РФ бежать в посольство США сделал Александр Руцкой

Вдова Ельцина назвала бредом заявления о его планах бежать в ходе путча 1991 года
Борис Ельцин во время митинга у Дома Советов РСФСР, 1991 год.
Фото: ТАСС, Александр Чумичев

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Вдова первого президента РФ Бориса Ельцина Наина Ельцина прокомментировала заявление о том, что во время августовского путча 1991 года ее супруг якобы пытался сбежать в американское посольство.

"Многие журналисты просят меня прокомментировать заявления Александра Руцкого (бывший вице-президент РФ - ИФ) и Руслана Хасбулатова (бывший глава Верховного совета - ИФ) о том, что во время августовского путча 91-го года президент Ельцин якобы собирался сбежать в американское посольство. Если бы не просьбы журналистов, даже читать этот бред не стала бы. Для меня и Руцкой, и Хасбулатов - люди, которым давно нет веры", - сказала Ельцина, комментарий которой приводит "Ельцин Центр".

Она отметила, что члены ГКЧП отстранили от власти президента СССР Михаила Горбачева, ввели в Москву войска, намеревались арестовать Бориса Ельцина и членов российского правительства.

Наина Ельцина рассказала, что в дни путча находилась вне Белого дома.

"Я очень волновалась за Бориса. Зная его характер, понимала: он будет с защитниками Белого дома до конца. (...) Потом, много позже, те, кто был в Белом доме, писали в своих воспоминаниях, что Служба безопасности, в случае штурма здания, хотела вывезти Бориса в американское посольство. Но он категорически отказался. А иначе и быть не могло", - добавила Ельцина.

Ранее Александр Руцкой в интервью "Московскому Комсомольцу" заявил, что Борис Ельцин во время путча "неоднократно пытался сбежать в американское посольство".

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Борис Ельцин, Наина Ельцина, Ельцин-Центр
В России
Вдова Ельцина назвала бредом заявления о его планах бежать в ходе путча 1991 годаВдова Ельцина назвала бредом заявления о его планах бежать в ходе путча 1991 года
Скандальные заявления о желании первого президента РФ бежать в посольство США сделал Александр РуцкойПодробнее
 Суд арестовал бывшего замглавы РКК "Энергия" по делу о покушении на мошенничествоСуд арестовал бывшего замглавы РКК "Энергия" по делу о покушении на мошенничество
По данным следствия, у Алексея Белобородова были соучастники, которые пока не установленыПодробнее
 "Единая Россия" подготовила предложения по изменению пенсионного законопроекта"Единая Россия" подготовила предложения по изменению пенсионного законопроекта
В партии предлагают сохранить предоставление компенсаций по оплате услуг ЖКХ и проезда в транспорте при достижении 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, а также обеспечить право на получение накопительной пенсии по ранее заключенным договорамПодробнее
 Кадыров назвал атаки на полицию в Чечне попыткой сорвать Курбан-БайрамКадыров назвал атаки на полицию в Чечне попыткой сорвать Курбан-Байрам
По его мнению, к нападениям причастны использующие соцсети сторонники ИГПодробнее
В Чечне в результате нескольких атак боевиков погиб один полицейский и трое пострадалиВ Чечне в результате нескольких атак боевиков погиб один полицейский и трое пострадали
Глава республики Рамзан Кадыров накануне отправился в хадж в Саудовскую АравиюПодробнее
 Васильева выступила против сокращения числа детей в приемных семьях до трехВасильева выступила против сокращения числа детей в приемных семьях до трех
Пункт о лимите числа приемных детей в одной семье будет изъят из подготовленного ведомством проекта, отметила глава МинпросвещенияПодробнее
 Большинство россиян заявили о существовании сил, пытающихся сломать духовные скрепы в странеБольшинство россиян заявили о существовании сил, пытающихся сломать духовные скрепы в стране
Также две трети респондентов считают, что существует группа лиц, стремящаяся подтасовать факты и переписать историю России, сообщили во ВЦИОМПодробнее
 Находящегося под административным арестом Удальцова госпитализировалиНаходящегося под административным арестом Удальцова госпитализировали
Оппозиционер был признан виновным в повторном нарушении порядка организации митинга и объявил голодовкуПодробнее
 Следователи выявили подозреваемых во взяточничестве в РКК "Энергия"Следователи выявили подозреваемых во взяточничестве в РКК "Энергия"
Как рассказали в "Роскосмосе", они дают признательные показанияПодробнее
 Кадыров счел неубедительными попытки героизировать убийцу БудановаКадыров счел неубедительными попытки героизировать убийцу Буданова
Глава Чечни подчеркнул, что не поменял своего мнения относительно самого Буданова, но напомнил, что убивший его Юсуп Темерханов никогда не признавал виныПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Путин на свадьбе главы МИД Австрии7 фото
18 августа
Путин на свадьбе главы МИД Австрии
Лучшие фото недели10 фото
17 августа
Лучшие фото недели
Фотохроника 17 августа6 фото
17 августа
Фотохроника 17 августа
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
ЭкономикаБезработица в РФ достигла исторического минимума с 1991 годаВ РоссииКадыров назвал атаки на полицию в Чечне попыткой сорвать Курбан-БайрамВ России"Единая Россия" подготовила предложения по изменению пенсионного законопроектаВ РоссииВасильева выступила против сокращения числа детей в приемных семьях до трехЭкономикаПравительство поможет попавшему под санкции "СМП банку" РотенберговВ миреПравительство Молдавии решило не заключать новый договор с "Газпромом"

В Подмосковье возбудили дело о смерти оставленного в закрытой машине ребенка

Станцию "Проспект Мира" Кольцевой линии закроют на вход на время Курбан-байрама

Рубль слегка ускорил снижение к доллару и евро вечером в понедельник

Вдова Ельцина назвала бредом заявления о его планах бежать в ходе путча 1991 года

Вдова Ельцина назвала бредом заявления о его планах бежать в ходе путча 1991 годаСкандальные заявления о желании первого президента РФ бежать в посольство США сделал Александр Руцкой Подробнее

Талибы приедут в сентябре в Москву на встречу по Афганистану

"Калашников" разработал новый автомат АК-308

Минприроды собралось ускорить перевооружение системы метеонаблюдений в районе Минприроды

Молдавский диакон заплатит компенсацию за окропление ЛГБТ-активистки святой водой

В Москве за ночь поймали более ста пьяных водителей

Старую мину в четверть тонны обезвредили вблизи автокемпинга в Крыму

Суд отправил под домашний арест подельника бывшего замглавы РКК "Энергия"

Спасатели эвакуировали туриста, лежавшего на склоне Эльбруса

Большинство американцев выступили за улучшение отношений с Россией вместо санкций

В Саратове пьяный полицейский сбил женщину на пешеходном переходе

Около 15 человек погибли в Рио-де-Жанейро в ходе спецоперации полиции

Подельник бывшего замглавы РКК "Энергия" признал вину

В Турции задержали одного человека в связи с обстрелом посольства США в Анкаре

В туалете поезда Ульяновск - Анапа нашли тело мужчины

Объявившего голодовку Удальцова вернули из больницы в спецприемник

Цены на нефть показали умеренный рост в понедельник

Прокуратура не против сноса остатков рухнувшего в Генуе моста

ФАС возбудила дело против четверки мобильных операторов за смс-рассылки

ФАС возбудила дело против четверки мобильных операторов за смс-рассылкиСлужба выяснила, что условия договоров операторов с частными банками принципиально отличаются от условий соглашений с государственными Подробнее

Лондонский "Арсенал" заинтересовался футболистом "Уфы" Дивеевым

РПЦ передали здание храма XVIII века в центре Москвы

"Транснефть" полностью погасила китайский кредит и избавилась от валютного долга

"Безумно богатые азиаты" стали самой успешной комедией в прокате США за три года

Отопительный сезон начался на Ямале

Жертвой пожара на соликамском заводе "Урал" стала вторая женщина

Суд арестовал бывшего замглавы РКК "Энергия" по делу о покушении на мошенничество

Суд арестовал бывшего замглавы РКК "Энергия" по делу о покушении на мошенничествоПо данным следствия, у Алексея Белобородова были соучастники, которые пока не установлены Подробнее

Почти 100 рабочих эвакуировали из рудника в Мирном из-за поломки вентилятора

Открылся новый участок Северо-Восточной хорды

Глава реабилитационного центра в Башкирии осужден по делу о гибели 12 человек в пожаре

Казахстан на три месяца запретит ввоз бензина из РФ ж/д транспортом

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru