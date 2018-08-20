В Подмосковье возбудили дело о смерти оставленного в закрытой машине ребенка

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Подмосковные следователи возбудили уголовное дело по факту гибели пятилетнего ребенка в Ступино, сообщила "Интерфаксу" представитель областного главка Следственного комитета РФ Ольга Врадий.

По ее словам, в городе Ступино местная жительница, приехав устраиваться на работу, оставила своего пятилетнего сына в машине с заблокированными дверьми и закрытыми окнами. Вернувшись, она обнаружила его без признаков жизни.

"Возбуждено уголовное дело по факту причинения пятилетнему ребенку смерти по неосторожности (ч.1 ст.109 УК РФ)", - сказала Врадий.

По ее словам, проводится осмотр места происшествия, допрашиваются очевидцы.