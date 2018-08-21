В России

Суд в Москве рассмотрит иск ФСО к актеру Ярмольнику из-за разбитого "Мерседеса"

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Хамовнический суд Москвы во вторник рассмотрит иск Федеральной службы охраны (ФСО) РФ к актеру Леониду Ярмольнику из-за ДТП, в котором пострадал автомобиль ведомства.

Как сообщили "Интерфаксу" в суде, заседание начнётся в 11:00 по московскому времени.

ФСО обратилась в суд с иском о компенсации 800 тыс. руб. за поврежденный в аварии в 2016 году на Кутузовском проспекте в Москве автомобиль. В ДТП, виновником которого был признан актёр, пострадало несколько машин, в том числе "Мерседес", принадлежащий ФСО.

В иске также утверждается, что страховка покрыла лишь часть расходов, поэтому ФСО просит взыскать заявленную сумму с Ярмольника.

Сам актёр заявил СМИ, что это его адвокат во всем разберётся.

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Теги: Леонид Ярмольник
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