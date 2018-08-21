Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Россия подписала третий экспортный контракт на поставку истребителей Су-35, сказал глава Рособоронэкспорта Александр Михеев, отвечая на соответствующий вопрос "Интерфакса".

В ноябре 2015 года был подписан контракт с КНР на поставку 24 истребителей Су-35, за которые Китай заплатил около $2,5 млрд. Кроме того, в 2018 году был подписан контракт на поставку 11 Су-35 Индонезии.

Су-35C - глубоко модернизированный сверхманевренный многофункциональный истребитель поколения "4++". Разработан в опытно-конструкторском бюро имени Сухого (входит в авиационный холдинг ПАО "Компания "Сухой"), серийно производится на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе (КнААЗ).

Самолет разработан на базе Су-27/Су-30, но при этом является концептуально новой машиной с элементами истребителя пятого поколения. Су-35С оборудован передовой информационно-управляющей системой, радиолокационной станцией с пассивной фазированной антенной решеткой "Н035Ирбис" производства КРЭТ (входит в госкорпорацию "Ростех"), а также новыми двигателями АЛ-41Ф1С разработки НПО "Сатурн" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию и "Ростех"). Данные двигатели позволяют развивать сверхзвуковую скорость без использования форсажа, тем самым приближая Су-35С к авиатехнике пятого поколения. Разработкой индикаторов "стеклянной кабины" и ряда других систем бортового радиоэлектронного оборудования самолета также занимались предприятия КРЭТ.