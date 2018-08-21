В Свердловской области предъявили обвинение подросткам, избившим до смерти инвалида

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Следственные органы установили всех участников инцидента с избиением до смерти 20-летнего жителя города Березовского (Свердловская область). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону.

По данным следствия, четверым ранее задержанным подросткам 14-16 лет предъявлено обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего).

Отмечается, что обвинение предъявлено по этой статье с учетом результатов судебно-медицинской экспертизы, по которой причиной смерти стала черепно-мозговая травма.

Учитывая, что один из обвиняемых подростков был судим, а также то, что, по версии следствия, именно он активнее всех избивал пострадавшего, он заключен под стражу.

Трое остальных предполагаемых сообщников также задержаны, и во вторник следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об их аресте.

Подросткам грозит до 10 лет лишения свободы.

Кроме этого, будет рассмотрен вопрос о направлении 13-летней девушки, которая была с обвиняемыми, в центр временной изоляции несовершеннолетних правонарушителей на срок до трех лет.

"Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета Российской Федерации", - говорится в пресс-релизе.

Как сообщалось, тело погибшего 20-летнего инвалида было найдено 10 августа в районе гаражно-строительного кооператива, недалеко от дома на улице Исакова в Березовском. Экспертиза установила, что смерть молодого человека наступила от черепно-мозговой травмы.

Были задержаны четверо подростков 14-16 лет, один из них ранее судим. Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

В опубликованной в интернете петиции с требованием привлечь к уголовной ответственности этих несовершеннолетних отмечалось, что подростки позвали 20-летнего молодого человека за гаражи попить пиво. Там они начали над ним издеваться, а потом избили до смерти. 13-летня девушка снимала все на камеру телефона.