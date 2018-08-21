Участник чата WhatsApp о поддержке ИГ оштрафован в Петербурге

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Ленинский суд Петербурга оштрафовал одного из участников чата WhatsApp, посвященного поддержке запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство", на 50 тысяч рублей.

Как сообщила объединенная пресс-служба судов города, Шухрат Сатымбаев полностью признал вину по статье 205.6 УК РФ (несообщение о преступлении) и раскаялся, а также активно способствовал раскрытию преступления. Кроме того, суд учел, что он имеет на иждивении пятерых несовершеннолетних детей.

"Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей. С учетом нахождения под стражей с 6 апреля 2017 года по 14 июня 2018 от отбывания наказания полностью освобожден", - говорится в сообщении.

Суд установил, что приверженцы радикальных идей ислама А.Рустамов и У.Ойбек в августе 2016 года, пропагандируя и поощряя деятельность "Исламского государства", собрались найти тех, кто будет помогать запрещенной в РФ организации в вербовке и другими способами.

"Рустамов умышленно создал группу под названием "Ахли сунна вал жамоьа" в WhatsApp и включил в состав участников указанной группы Айтматова, Сатымбаева, Нурбаева, Ойбека, который в свою очередь умышленно создал группу под названием Lymoniy suhbat в WhatsApp, включив в состав тех же лиц", - говорится в сообщении.

В чатах, как было установлено в суде, велась идеологическая обработка, пересылались видеоролики и тексты, содержащие, в том числе, "информацию идеологического террористического характера о политических и религиозных событиях в Сирии".

Приговоры другим фигурантам дела пока не вынесены.