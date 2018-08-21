Заключенные пермской колонии попытались устроить беспорядки

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Группа осужденных попыталась устроить массовые беспорядки в исправительной колонии №37 в Пермском крае, проводится проверка, сообщили в Следственном комитете.

По предварительным данным, зачинщики беспорядков напали на одного из осужденных "из мести за содействие, оказанное им администрации учреждения". "Противоправные действия были пресечены сотрудниками исправительной колонии", отметили в СКР.

По информации местных СМИ, 17 августа более 100 заключенных колонии попытались устроить беспорядки из-за недовольства работой администрации учреждения. Осужденные требовали встречи с прокурором, однако администрация колонии отказала им. После этого 10 заключенных были переведены в штрафной изолятор, пять из них в ночь на 18 августа совершили попытку покончить с собой.

Между тем в пресс-службе краевого УФСИН "Интерфаксу" не подтвердили сообщения о попытке устроить беспорядки.

"Бунта и никаких массовых волнений не было. Осужденные, используя родственников и СМИ, пытаются дискредитировать начальника исправительного учреждения для того, чтобы добиться послабления режима содержания", - заявил сотрудник пресс-службы. Он добавил, что исправительная колония работает в штатном режиме.

Вместе с тем в региональной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) агентству сообщили, что, по предварительным данным, двое осужденных колонии №37 нанесли себе повреждения в знак несогласия с дисциплинарными взысканиями, которые предполагают водворение в штрафной изолятор.

"Мы это учреждение посещали недавно, и, действительно, эта проблема обозначалась. То есть, было достаточно много жалоб на справедливость и обоснованность помещения в штрафной изолятор и штрафные помещения. Протестные действия по этой причине выглядят достаточно правдоподобными", - сказал представитель ОНК.

ИК №37 находится в поселке Половинка Чусовского района Пермского края. С осени 2016 года учреждение перепрофилировано в исправительную колонию строгого режима, предназначенную для содержания бывших работников судов и правоохранительных органов.