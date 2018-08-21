В МИД РФ прокомментировали новые антироссийские санкции США

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Россия будет отвечать на американские санкции не в ущерб своим интересам и вести спокойную работу по конструктивной повестке дня, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

"Твердолобому, зашоренному и агрессивному подходу американцев к решению двусторонних и международных проблем противопоставляем спокойную, методичную работу по конструктивной повестке дня. На санкции отвечали и будем отвечать так, чтобы это не наносило ущерба нашим собственным интересам", - говорится в размещенном на сайте МИД РФ комментарии Рябкова в связи с решением США ввести новые антироссийские санкции.

Он отметил, что "стало дурной традицией постоянно обращаться к теме введения Вашингтоном санкций в отношении России под фальшивыми предлогами", и "сегодня поводом американцы избрали якобы нарушения нами их ограничений на поставки нефтепродуктов в КНДР и пресловутые "кибернарушения".

"За первое - "наказали" две российские судоходные компании и принадлежащие им шесть кораблей. А по обвинению в попытках обхода американских "контр-хакерских" мер в группу "проштрафившихся" включили одно российское юридическое лицо и двух наших сограждан", - добавил Рябков.

"Как водится, никаких доказательств и обоснований, одни злобные инсинуации. Действуют по принципу: чем хуже, тем лучше. О каком оздоровлении двусторонних российско-американских отношений ведут речь в Вашингтоне?" - заявил замглавы МИД РФ.

"При этом США "делают замах" на то, чтобы продавить свою антисеверокорейскую линию через профильный комитет СБ ООН, настаивают на расширении его санкционных списков. Не получится", - подчеркнул Рябков.

Как ранее сообщалось, Минфин США во вторник внес в санкционный список двух граждан России, шесть грузовых кораблей под российскими флагами, три российских юридических лица и одну компанию из Словакии.

Санкции в отношении части физических и юридических лиц вводятся в связи с их деятельностью в киберпространстве, в отношении других - в связи с КНДР.