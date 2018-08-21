Ученые из Калининграда сделали открытие о быстром влиянии диеты на микрофлору кишечника

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Ученые Балтийского федерального университета имени Канта выяснили, как короткое изменение диеты влияет на микрофлору кишечника.

Как сообщает пресс-служба вуза, ученые БФУ приняли участие в масштабном исследовании, установившем, что всего после двух недель сбалансированного питания состав микроорганизмов в кишечнике ощутимо меняется. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrients.

"В исследовании приняли участие 207 человек (110 мужчин и 97 женщин) от 18 до 64 лет. Диета, разработанная авторами исследования для каждого из них, включала базовую часть и индивидуальную. Ученые предложили всем участникам есть меньше сахара, соли и насыщенных жиров, снизить потребление "пустых калорий" (сладкая газировка, выпечка, майонез), пить достаточное количество воды и соблюдать другие рекомендации", - говорится в сообщении.

До и после диеты исследователи проанализировали состав микроорганизмов в кишечнике (всего более 600 видов). Для сравнения результатов ученые рассчитали так называемый коэффициент сходства Брея - Кертиса, который показал, что диета практически в два раза изменила состав микрофлоры кишечника.

Как отмечает пресс-служба, важность сделанного открытия в том, что до сих пор оставалось неизвестным, как именно диета влияет на микрофлору кишечника и через какое время изменяется состав микробиоты. Ученые полагают, что результаты их работы могут стать толчком к созданию эффективных индивидуальных диет на основе данных о микрофлоре кишечника.