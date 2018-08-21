Шесть человек погибли в результате ДТП в Дагестане

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Автоавария с участием трех легковых автомобилей произошла в Дербентском районе Дагестана, есть погибшие, сообщили во вторник вечером агентству "Интерфакс" в УГИБДД МВД по Дагестану.

"При столкновении трех легковых автомобилей на повороте в сторону села Геджух в Дербенском районе республики погибли шесть человек: трое детей, двое мужчин и одна женщина", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте работает следственно-оперативная группа МВД и устанавливает причину трагедии.