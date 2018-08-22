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Нарушенное из-за непогоды энергоснабжение в Тульской области восстановлено

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - В трех муниципальных районах Тульской области восстановлено энергоснабжение, нарушенное ранее из-за прохождения грозового фронта, сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе регионального управления МЧС.

"Последними завершены восстановительные работы в Веневском районе. Ранее энергетики восстановили энергоснабжение в городских округах Тула и Новомосковск", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды во вторник днем было нарушено электроснабжение 24 населенных пунктов в Новомосковске, в Веневском районе и в городском округе Тула. Всего в зону отключения попали порядка 1,7 тыс. домов различной этажности.

Ремонтные работы осуществляли 16 бригад филиала "Тулэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" и оперативные группы Тульского, Новомосковского и Веневского пожарно-спасательных гарнизонов.

Во вторник днем через ряд районов Тульской области прошел грозовой фронт. В частности, в Туле ливень подтопил ряд центральных улиц города и повалил порядка 30 деревьев.

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Теги: Тульская область
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