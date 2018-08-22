Фальшивомонетчики арестованы в Приамурье

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Многочисленные эпизоды появления поддельных купюр нового образца в торговых сетях Амурской области стали причиной поиска и поимки фальшивомонетчиков, которые печатали денежные знаки на принтере.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, в августе текущего года в полицию Благовещенска стали поступать заявления об обнаружении купюр достоинством 2 тыс. рублей с признаками подделки.

"В один из банков областного центра обратился работник торговой точки для проверки купюры, которой расплатился неизвестный покупатель. При пересчете денег данная банкнота вызвала сомнения в подлинности. Специалисты банка подтвердили, что она имеет явные признаки подделки", - говорится в сообщении.

Поддельные купюры также выявлены при пересчете денежных средств в аптеке, банке, магазине и других организациях и предприятиях. По данным фактам возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг).

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полиция вышла на двух жителей областного центра 1974 и 1980 годов рождения, которые были задержаны по месту жительства.

В ходе обысков в их квартирах обнаружены и изъяты более 30 купюр с признаками подделки номиналом 1 тыс., 2 тыс. и 5 тыс. рублей. Фигуранты дали признательные показания. Предварительно установлено, что банкноты они изготовили при помощи принтера.

В деле фигурирует шесть эпизодов сбыта фальшивок. Подозреваемые заключены под стражу.