В России

Фальшивомонетчики арестованы в Приамурье

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Многочисленные эпизоды появления поддельных купюр нового образца в торговых сетях Амурской области стали причиной поиска и поимки фальшивомонетчиков, которые печатали денежные знаки на принтере.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, в августе текущего года в полицию Благовещенска стали поступать заявления об обнаружении купюр достоинством 2 тыс. рублей с признаками подделки.

"В один из банков областного центра обратился работник торговой точки для проверки купюры, которой расплатился неизвестный покупатель. При пересчете денег данная банкнота вызвала сомнения в подлинности. Специалисты банка подтвердили, что она имеет явные признаки подделки", - говорится в сообщении.

Поддельные купюры также выявлены при пересчете денежных средств в аптеке, банке, магазине и других организациях и предприятиях. По данным фактам возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг).

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полиция вышла на двух жителей областного центра 1974 и 1980 годов рождения, которые были задержаны по месту жительства.

В ходе обысков в их квартирах обнаружены и изъяты более 30 купюр с признаками подделки номиналом 1 тыс., 2 тыс. и 5 тыс. рублей. Фигуранты дали признательные показания. Предварительно установлено, что банкноты они изготовили при помощи принтера.

В деле фигурирует шесть эпизодов сбыта фальшивок. Подозреваемые заключены под стражу.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Амурская область
В России
Москалькова назвала невозможным обмен Сенцова на российских заключенных на УкраинеМоскалькова назвала невозможным обмен Сенцова на российских заключенных на Украине
Омбудсмен напомнила, что Сенцов имеет гражданства России и УкраиныПодробнее
 Москва будет ждать конкретики от США по условиям сотрудничества с РФМосква будет ждать конкретики от США по условиям сотрудничества с РФ
Ранее зарубежные СМИ передали слова Трампа, что он готов снять санкции, если Россия будет сотрудничать с США по Сирии и УкраинеПодробнее
 Кудрин предложил в будущем вернуться к вопросу индексации пенсий для работающихКудрин предложил в будущем вернуться к вопросу индексации пенсий для работающих
Вместе с тем глава Счетной палаты заявил, что пенсионная реформа неизбежна, страна на граниПодробнее
 Эксперты предложили повысить минимальные цены на коньяк и установить их на виноЭксперты предложили повысить минимальные цены на коньяк и установить их на вино
Предложенная минимальная розничная цена бутылки коньяка - 500 рублей, вина - 110 рублейПодробнее
"Газпром-медиа", НМГ и "Первый канал" сняли с главной "Яндекса" свои трансляции"Газпром-медиа", НМГ и "Первый канал" сняли с главной "Яндекса" свои трансляции
Медиахолдинги готовы вернуть контент, если "Яндекс" вычистит пиратские версии из поисковой выдачиПодробнее
 Россияне скорее одобрили ввод советских войск в Чехословакию в 1968 годуРоссияне скорее одобрили ввод советских войск в Чехословакию в 1968 году
О "Пражской весне" знает лишь треть респондентовПодробнее
 Снос сгоревшего здания ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово завершенСнос сгоревшего здания ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово завершен
Проект сквера на месте трагедии не будут обсуждать с общественностьюПодробнее
 Слушания по изменениям пенсионного законодательства пройдут в ГосдумеСлушания по изменениям пенсионного законодательства пройдут в Госдуме
Решено транслировать дискуссию о повышении пенсионного возраста в соцсетяхПодробнее
 Вдова Ельцина назвала бредом заявления о его планах бежать в ходе путча 1991 годаВдова Ельцина назвала бредом заявления о его планах бежать в ходе путча 1991 года
Скандальные заявления о желании первого президента РФ бежать в посольство США сделал Александр РуцкойПодробнее
 Суд арестовал бывшего замглавы РКК "Энергия" по делу о покушении на мошенничествоСуд арестовал бывшего замглавы РКК "Энергия" по делу о покушении на мошенничество
По данным следствия, у Алексея Белобородова были соучастники, которые пока не установленыПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 20 августа6 фото
20 августа
Фотохроника 20 августа
Путин на свадьбе главы МИД Австрии8 фото
18 августа
Путин на свадьбе главы МИД Австрии
Лучшие фото недели10 фото
17 августа
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреСМИ сообщили о планах РФ поднять ракету с ядерной установкой со дна Баренцева моряВ миреМинфин США отчитался перед сенатом о санкциях против российских миллиардеровВ РоссииМоскалькова назвала невозможным обмен Сенцова на российских заключенных на УкраинеВ РоссииКудрин предложил в будущем вернуться к вопросу индексации пенсий для работающихВ РоссииЭксперты предложили повысить минимальные цены на коньяк и установить их на виноВ России"Газпром-медиа", НМГ и "Первый канал" сняли с главной "Яндекса" свои трансляции

ФБР и министерство внутренней безопасности США не нашли свидетельств вмешательства России в выборы во Флориде

Фальшивомонетчики арестованы в Приамурье

На Ту-204 загорелся двигатель

Избирком Чукотки зарегистрировал подгруппу по проведению референдума о пенсионном возрасте

Посольство РФ в Норвегии отреагировало на военное присутствие США

Нарушенное из-за непогоды энергоснабжение в Тульской области восстановлено

Российские военные доставили в Сирию цифровую картографическую систему

Меркель в Баку обсудит вопрос увеличения поставок газа в ЕС

Землетрясение магнитудой 7.0 произошло в Венесуэле

Косачев назвал полномасштабной экономической агрессией санкции США

Семь человек погибли в ДТП в Дагестане

Минпромторг поможет предприятиям ОПК пережить новые американские санкции

Задержанных в Москве на акции в поддержку Сенцова начали отпускать из полиции

Тысячи компаний Венесуэлы приостановили работу из-за деноминации

Большинство американцев поддержали идею создания космических войск

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru