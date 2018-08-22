Бывшие объекты уничтожения химоружия в РФ передадут инвесторам в течение 5-6 лет

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Завершившие работу объекты уничтожения химоружия планируется передать новым владельцам в течение ближайших 5-6 лет, сообщил "Интерфаксу" в среду начальник Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия Валерий Капашин.

"Один из объектов - "Почеп" в Брянской области - практически готов к передаче новому владельцу. Он приведен в безопасное состояние и в первом полугодии 2019 года будет передан ФГУП "Московский эндокринный завод". Новый инвестор предприятия намерен наладить в Почепе выпуск активных фармацевтических субстанций для последующего производства лекарств", - сказал генерал-полковник.

"В течение ближайших 5-6 лет и все остальные объекты по уничтожению химического оружия планируется передать новым владельцам", - добавил он.

По его словам, для финансового обеспечения работ по ликвидации последствий их деятельности президент РФ Владимир Путин поручил правительству включить в госпрограмму "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" подпрограмму "Ликвидация последствий деятельности объектов по хранению и объектов по уничтожению химического оружия в Российской Федерации" на 2019-2024 годы".