Суд продлил арест экс-гендиректора компании-собственника "Зимней вишни"

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Центральный районный суд Кемерова продлил до 24 ноября арест бывшему гендиректору компании-собственника ТРЦ "Зимняя вишня" Юлии Богдановой, передает корреспондент "Интерфакс" из зала суда в среду.

"Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить, продлить срок содержания под стражей Богдановой на три месяца, то есть до 24 ноября", - сказал судья Антон Донцов.

Следствие представило суду заявление от Ольги Лиллевяли, супруги Александра Ананьева, который писал подобные заявления на других обвиняемых по делу. У Ананьева на пожаре погибли трое детей. Он просит оставить Богданову под стражей, так как опасается за свою жизнь. Такое же заявление он написал и в отношении бывшего техдиректора ТРЦ Георгия Соболева и охранника Сергея Антюшина, проходящих по делу о пожаре.

На рассмотрение ходатайства о продлении ареста Богдановой, как и на продление ареста других обвиняемых, никто из пострадавших и родственников погибших, не пришел.

В понедельник суд по ходатайству следствия продлил арест бывшего техдиректора ТРЦ Соболева, во вторник был продлен арест охранника Антюшина. Представитель СКР во время суда сообщил, что семерым фигурантам дела: Соболеву, управляющей Надежде Судденок, гендиректору компании-собственника Богдановой, руководителю "Системного интегратора" Полозиненко и его подчиненному Александру Никитину, охраннику Антюшину, а также начальнику пожарного караула Сергею Генину, предъявлено окончательное обвинение.

Всего в рамках расследования дела о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" арестованы 11 обвиняемых. В их числе Соболев, Судденок, Богданова, глава кемеровского Госстройнадзора Танзиля Комкова, Полозиненко и Никитин, Антюшин, который, как предполагается, не включил систему оповещения о пожаре. Также среди фигурантов дела четверо сотрудников МЧС: Генин, экс-глава ГУ МЧС Кузбасса Александр Мамонтов, начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы регионального МЧС Григорий Терентьев, начальник пожарного караула и руководитель тушения пожара Андрей Бурсин.

В зависимости от степени участия каждого им предъявлены обвинения по следующим статьям УК РФ: 109 (причинение смерти по неосторожности), 219 (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), 293 (халатность) и 160 (растрата).

По делу назначено 334 экспертизы, в том числе, генетические, молекулярные, строительные, бухгалтерские. Срок предварительного следствия продлен до 25 декабря.

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове произошел в воскресенье, 25 марта. Возгорание возникло на верхнем этаже, где находились кинозалы, и где в выходной день было много детей. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей.