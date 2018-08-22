Суд взыскал более 2,2 млрд руб. в пользу ФСИН с экс-главы службы Реймера

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Замоскворецкий суд Москвы в среду удовлетворил исковые требования Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) к бывшему директору ведомства Александру Реймеру и двум фигурантам его дела и взыскал с них более 2,2 млрд рублей.

"Суд в полном объеме удовлетворил исковые требования ФСИН, взыскав с Реймера, Криволапова и Определенова солидарно 2 млрд 248 млн 971 тыс. рублей в качестве материального ущерба", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Эмилия Хиль.

Замоскворецкий суд 14 июня 2017 года признал подсудимых виновными в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) по делу о хищении более 1,2 млрд рублей при закупке электронных браслетов. Бывшего замглавы ФСИН Николая Криволапова также признали виновным в незаконном приобретении и хранении боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ).

Реймер был приговорен к восьми годам колонии общего режима и 800 тыс. рублей штрафа. Криволапов получил пять лет и восемь месяцев колонии общего режима и штраф в 600 тыс. рублей. Директору ФГУП "Центр информационно-технического обеспечения и связи ФСИН" (ФГУП ЦИТОС) Виктору Определенову суд назначил наказание в виде шести лет колонии общего режима со штрафом в 700 тысяч рублей.

Суд также лишил всех фигурантов дела специальных званий и запретил им занимать руководящие должности в течение двух лет.

Позже Мосгорсуд смягчил приговор, отменив осужденным назначенные по приговору штрафы.

30 июня 2016 года Замоскворецкий суд Москвы в особом порядке (без исследования доказательств - ИФ) приговорил предпринимателя Николая Мартынова к трем годам и восьми месяцам колонии общего режима со штрафом в 500 тыс. рублей. В сентябре 2017 года Преображенский суд Москвы освободил его условно досрочно.

Как установлено судом, в 2010-2012 годах осуждённые мошенническим путем похитили из государственной казны 1,2 млрд руб., выделенные для обеспечения ФСИН электронными браслетами. Более 140 млн руб. из похищенных средств получил лично Реймер.