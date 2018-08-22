Вертолет Ми-8 загорелся после жесткой посадки в Челябинской области

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило об инциденте с вертолетом Ми-8 под Челябинском.

"Около 11:40 по московскому времени на аэродроме "Упрун" в Челябинской области после выполнения планового полета вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку и загорелся. Экипаж в составе трех человек самостоятельно покинул борт. Жизни и здоровью членам экипажа ничего не угрожает", - говорится в сообщении военного ведомства, поступившем в среду в "Интерфакс".

Там отмечается, что оперативно прибывшие пожарные быстро потушили огонь на борту.

"Причиной жесткой посадки могла стать техническая неисправность", -отмечает Минобороны. На месте происшествия работает комиссия командования Центрального военного округа.