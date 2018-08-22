В разбившемся под Красноярском самолете А-22 погиб директор авиакомпании "Аэропром"

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Директор авиационного предприятия "Аэропром" Петр Швецов погиб при крушении легкомоторного самолета под Красноярском. Об этом сообщил агентству "Интерфакс" летный директор авиакомпании Юрий Афанасьев.

"Да, это наш самолет (компании "Аэропром" - ИФ), за штурвалом был руководитель Петр Швецов, который совершал облет самолета - проверку его эксплуатационных характеристик", - пояснил Афанасьев.

В красноярском лесопожарном центре агентству также сообщили, что компания "Аэропром" является одним из двух подрядчиков, с которыми был заключен договор на авиационные работы по мониторингу и тушению лесных пожаров в Красноярском крае.

Ранее сообщалось, что легкомоторный самолет потерпел крушение в Березовском районе Красноярского края, погиб пилот. Возбуждено уголовное дело.