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Власти Архангельской области пообещали не допустить свалку в поселке Шиес

Ранее в СМИ сообщалось, что в поселке может появиться завод по переработке мусора из Московской области

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Власти Архангельской области не допустят размещения на своей территории свалки твердых коммунальных отходов (ТКО) без публичных слушаний и экспертизы. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на заместителя председателя правительства Евгения Фоменко.

Фоменко выступил с заявлением на заседании комитета областного собрания депутатов по природопользованию и лесопромышленному комплексу.

"Согласно федеральному закону, любое перемещение отходов с территории одного субъекта РФ в другой возможно только по соглашению между этими субъектами. На данный момент Архангельская область ни с одним из субъектов таких соглашений не заключала, поэтому любая транспортировка ТКО без такого соглашения будет нарушением закона", - цитирует чиновника пресс-служба.

По словам Фоменко, ситуация в Шиесе "находится в центре внимания правительства Архангельской области".

"В настоящее время работы ведутся на территории, относящейся к ведению РЖД, с разрешенным использованием для строительства и эксплуатации объектов железнодорожного транспорта. По нашим данным, на площадке проведена выторфовка и отсыпка площадей. Правительство области направило в РЖД запрос о сути производимых работ. По моей информации, целевое использование участка в настоящее время проверяется сотрудниками Росреестра", - добавил он.

Фоменко подчеркнул, что никакой промышленный объект не может появиться в Шиесе "без прохождения всех предусмотренных законом процедур".

"Прежде всего, это общественные слушания по изменению генерального плана и правил землепользования и застройки. Они имеют определяющее значение. Во-вторых, должны быть проведены публичные слушания по оценке воздействия на окружающую среду. Их составной частью являются результаты изысканий, которые должны быть проведены, если мы говорим о строительстве этого объекта. После этого проект должен пройти федеральную госэкспертизу, и если будет принято решение о строительстве такого объекта, на нем будут применяться самые современные технологии. Свалки там точно не будет", - сказал он.

Ранее в СМИ сообщалось, что в Шиесе должен появиться завод по переработке ТБО из Московской области.

Участники встречи также опровергли слухи о возможном создании в регионе свалки радиоактивных отходов.

"Как отметил руководитель управления Росприроднадзора по Архангельской области Роман Бузинов, все источники опасных излучений, включая медицинские рентгенкабинеты, ведомством учтены, и никаких изменений в карте не предвидится", - уточнили в пресс-службе.

Участники заседания обсудили строительство межмуниципального полигона по переработке ТКО в Рикасихе. Как отметил глава Северодвинска Игорь Скубенко, на действующей городской свалке начат процесс консервирования ряда участков. Это связано с происходящими там процессами горения.

"Городу жизненно необходим современный экотехнопарк. Вместе с тем никаких решений по поводу строительства полигона в Рикасихе руководством муниципального образования не принималось и без согласия с жителями, а также без проведения предусмотренных законом процедур приниматься не будет", - подчеркнул Скубенко.

В пресс-службе Северной железной дороги "Интерфаксу" сообщили, что в направлении поселка Шиес перевозятся только строительные грузы.

"ОАО "РЖД" является публичным перевозчиком и осуществляет перевозку по заявкам грузоотправителей. В настоящее время в направлении станции Шиес Северной железной дороги поданы заявки на перевозку только строительных грузов. Заявок на перевозку иных видов грузов не поступало", - пояснил собеседник агентства.

Он отметил, что вопрос организации переработки и захоронения ТКО "не входит в компетенцию компании".

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Теги: Архангельская область
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