Путин и Ниинистё совершили морскую прогулку на яхте "Чайка" в Сочи

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинисте продолжили переговоры в неформальной обстановке. В среду вечером российский лидер пригласил своего гостя совершить морскую прогулку на президентской яхте "Чайка".

Российско-финские переговоры в сочинской резиденции президента "Бочаров ручей" длились около полутора часов. После окончания официальной части лидеры двух стран на президентской яхте вышли из порта города Сочи и морем прошли до марины в Имеретинской низменности.

Путин и Ниинисте продолжили общение с глазу на глаз на английском языке, не прибегая к услугам переводчика.

Как сообщил президент РФ в ходе итоговой пресс-конференции после официальной части российско-финских переговоров, во время морской прогулки он хотел бы продолжить разговор по ситуации в Сирии и на Украине. "Мы затронули вопросы урегулирования в Сирии, на юго-востоке Украины, но у нас ещё будет возможность с господином президентом поговорить по этим проблемам подробнее", - сказал он, обращаясь к журналистам.

Со своей стороны, Ниинистё также заявил о намерении обсудить сирийский вопрос. "И я также доволен тем, что после этой пресс-конференции у нас будет возможность с президентом Путиным ещё продолжить обсуждение вопросов международной повестки дня. Для меня всегда очень интересно выслушивать мнение и взгляды господина президента на этот счет", - сказал он.