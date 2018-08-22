В Мурманской области открыли охоту на медведя, разрывшего могилу

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - В Кандалакше на юге Мурманской области охотоведы выслеживают медведя, который разрыл могилу на местном кладбище, сообщили "Интерфаксу" в региональном Госохотнадзоре в среду.

По словам начальника отдела Госохотнадзора Игоря Ильина, сообщение о взрослом медведе-вандале поступило в ведомство в начале августа. "Медведь начал разрывать могилу, но что-то его спугнуло. Впоследствии собаки не смогли взять след, но ситуацию мы продолжаем держать на контроле", - рассказал он.

Согласно распоряжению Минприроды Мурманской области, мероприятия по регулированию численности косолапых в Кандалакшском районе продлятся до 21 сентября.

Ильин добавил, что кладбище находится в городской черте, и в данном случае к охране общественного порядка должна присоединиться полиция, имеющая полномочия на применение огнестрельного оружия на территории населенных пунктов.

В охотнадзоре отмечают, что в текущем году поступило только 15 обращений в связи с появлением медведей вблизи населенных пунктов. "По сравнению с 2015 годом, когда к нам поступило порядка 150 обращений, ситуация, конечно, складывается спокойная. По словам охотников, они не видели медведей в районах населенных пунктов, это объяснимо тем, что в этом году в лесах много черники и вороники", - сказал Ильин.

Ранее в секторе по учету и мониторингу объектов животного мира Минприроды Мурманской области "Интерфаксу" сообщили, что на 1 апреля в регионе насчитывалось 988 бурых медведей.

Пик появлений медведей в населенных пунктах Мурманской области пришелся на 2015-2016 годы, когда в лесах было мало дикоросов. Косолапые наведывались на фермы, выходили на свалки, кладбища, к железнодорожным станциям, автобусным остановкам, пытались нападать на проезжающие автомобили и воровали домашних собак.