Один человек погиб и один пострадал от удара молнии на Эльбрусе

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Мужчина, пострадавший от молнии на Эльбрусе, умер во время спуска, женщина передана врачам, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по КБР в среду.

"В 18:58 поисково-спасательные работы на Эльбрусе завершены. Туристка 1983 года рождения из Брянска доставлена в больницу поселка Эльбрус. Мужчина в ходе транспортировки скончался", - говорится в сообщении.

Тело погибшего передано работникам оперативно-следственной группы.

Как сообщалось, на склоне Эльбруса на высоте 4300 и 4200 м над уровнем моря два человека пострадали от удара молнии, один из них был в тяжелом состоянии, другой - в состоянии средней тяжести.

На место происшествия вышли шестеро спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.