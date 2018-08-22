Главные новости
ЭкономикаCredit Suisse заморозил российские активы на $5 млрд в связи с санкциямиЭкономикаМинэкономразвития пересмотрит прогноз по рублю и оттоку капитала на 2018 годВ РоссииПутин рассказал о своей поездке в Австрию на свадьбу
В России

Один человек погиб и один пострадал от удара молнии на Эльбрусе

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Мужчина, пострадавший от молнии на Эльбрусе, умер во время спуска, женщина передана врачам, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по КБР в среду.

"В 18:58 поисково-спасательные работы на Эльбрусе завершены. Туристка 1983 года рождения из Брянска доставлена в больницу поселка Эльбрус. Мужчина в ходе транспортировки скончался", - говорится в сообщении.

Тело погибшего передано работникам оперативно-следственной группы.

Как сообщалось, на склоне Эльбруса на высоте 4300 и 4200 м над уровнем моря два человека пострадали от удара молнии, один из них был в тяжелом состоянии, другой - в состоянии средней тяжести.

На место происшествия вышли шестеро спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Кабардино-Балкария
В России
Путин рассказал о своей поездке в Австрию на свадьбуПутин рассказал о своей поездке в Австрию на свадьбу
Поездка была частной, но президенту РФ удалось пообщаться с канцлером и главой МИД республикиПодробнее
 Навальный окончательно проиграл Прохорову по иску о защите честиНавальный окончательно проиграл Прохорову по иску о защите чести
Оппозиционер должен будет опровергнуть выводы своего расследования и заплатить бизнесмену 1 рубльПодробнее
 В Совфеде не смогли подтвердить падение ракеты с ядерным двигателем в Баренцево мореВ Совфеде не смогли подтвердить падение ракеты с ядерным двигателем в Баренцево море
Накануне телеканал CNBC сообщил, что Россия готовит операцию по поиску и подъему ракетыПодробнее
 Контракт на поставку первых истребителей Су-57 заключат в средуКонтракт на поставку первых истребителей Су-57 заключат в среду
Министерство закажет два истребителяПодробнее
У летевшего в Сочи Ту-204 загорелся двигательУ летевшего в Сочи Ту-204 загорелся двигатель
Самолет, вылетевший из Уфы, экстренно вернулся обратноПодробнее
 Москалькова назвала невозможным обмен Сенцова на российских заключенных на УкраинеМоскалькова назвала невозможным обмен Сенцова на российских заключенных на Украине
Омбудсмен напомнила, что Сенцов имеет гражданства России и УкраиныПодробнее
 Москва будет ждать конкретики от США по условиям сотрудничества с РФМосква будет ждать конкретики от США по условиям сотрудничества с РФ
Ранее зарубежные СМИ передали слова Трампа, что он готов снять санкции, если Россия будет сотрудничать с США по Сирии и УкраинеПодробнее
 Кудрин предложил в будущем вернуться к вопросу индексации пенсий для работающихКудрин предложил в будущем вернуться к вопросу индексации пенсий для работающих
Вместе с тем глава Счетной палаты заявил, что пенсионная реформа неизбежна, страна на граниПодробнее
 Эксперты предложили повысить минимальные цены на коньяк и установить их на виноЭксперты предложили повысить минимальные цены на коньяк и установить их на вино
Предложенная минимальная розничная цена бутылки коньяка - 500 рублей, вина - 110 рублейПодробнее
 "Газпром-медиа", НМГ и "Первый канал" сняли с главной "Яндекса" свои трансляции"Газпром-медиа", НМГ и "Первый канал" сняли с главной "Яндекса" свои трансляции
Медиахолдинги готовы вернуть контент, если "Яндекс" вычистит пиратские версии из поисковой выдачиПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 22 августа6 фото
22 августа
Фотохроника 22 августа
Фотохроника 21 августа7 фото
21 августа
Фотохроника 21 августа
Лучшие фото недели10 фото
17 августа
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
ЭкономикаCredit Suisse заморозил российские активы на $5 млрд в связи с санкциямиЭкономикаМинэкономразвития пересмотрит прогноз по рублю и оттоку капитала на 2018 годВ РоссииПутин рассказал о своей поездке в Австрию на свадьбуЭкономикаЕвро превысил 79 рублей впервые с 11 апреляВ миреSpiegel назвал задержанного в Берлине россиянина "исламистом из Чечни"ЭкономикаПрофильные ведомства выступили против изъятий у компаний из "списка Белоусова"

Сергей Шнуров стал наставником в новом сезоне шоу "Голос"

Один человек погиб и один пострадал от удара молнии на Эльбрусе

Демпартия США уведомила ФБР о попытке взлома базы данных избирателей

Что произошло за день: среда, 22 августа

Россиянина задержали в Берлине за подготовку теракта, рубль подешевел в ожидании санкций, на Старый Арбат предложили вернуть машины Подробнее

Credit Suisse заморозил российские активы на $5 млрд в связи с санкциями

Credit Suisse заморозил российские активы на $5 млрд в связи с санкциямиОб этом свидетельствует квартальная отчетность швейцарского банка Подробнее

Минэнерго выступило против идеи обязать компании поставлять 17,5% добытой нефти на НПЗ

В Мурманской области открыли охоту на медведя, разрывшего могилу

Фотохроника 22 августа

Фотохроника 22 августа6 фото

Путин и Ниинистё совершили морскую прогулку на яхте "Чайка" в Сочи

В Карелии завершено следствие по делу главы "Мемориала" Дмитриева

СМИ сообщили об отказе Кабула принять участие во встрече по Афганистану в Москве

Глава экстрим-клуба из Геленджика стал фигурантом дела о сорвавшемся с обрыва джипе

Группа "Аэрофлот" увеличила перевозки в июле до 6 млн человек

Минобороны рассказало о банях и кафе на российских базах в Сирии

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru