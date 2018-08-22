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Путин приехал на турнир по боевому самбо в Сочи

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин приехал на IX международный турнир по профессиональному боевому самбо в Сочи.

Вместе с ним на турнире присутствуют глава СКР Александр Бастрыкин, помощник президента Игорь Левитин, министр спорта Павел Колобков, президент Международной Федерации хоккея на льду Рене Фазель и французский горнолыжник, 6-кратный чемпион мира Жан-Клод Килли и участники благотворительного хоккейного турнира.

Организаторами турнира являются Центр спорта и образования "Самбо-70" и LEAGUE S-70 при поддержке министерства спорта РФ, администрации Краснодарского края и мэрии Сочи.

Путин уже не первый год становится главным гостем соревнования. Президент с детства занимается восточными единоборствами, неоднократно становился чемпионом Санкт-Петербурга по самбо и мастером спорта по этому виду единоборств.

В сентябре 2006 года Путин также стал почётным президентом Европейского союза дзюдо, а в 2010 году получил почетный диплом "Доктор в области дзюдо" южнокорейского университета Ёнин.

Кроме того, глава государства имеет черный пояс по каратэ. В 2001 году от имени мирового Кекусин-кан Путину был вручен черный пояс мастерской степени 5-й дан, а в 2014 году присвоен 8-й дан каратэ-до Кёкусин.

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Теги: Владимир Путин, Сочи, самбо

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