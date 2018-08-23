Главные новости
В миреВ США вступили в силу дополнительные тарифы на импорт из Китая на сумму $16 млрд23августаВ миреЧто случилось этой ночью: четверг, 23 августаВ миреПарламент Чехии признал оккупацией события 1968 года
В России

Российского неандроидного косморобота начнут испытывать в 2019 году

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики (ЦНИИ РТК) начал создание первой опытной модели косморобота, сообщил "Интерфаксу" директор - генеральный конструктор ЦНИИ РТК Александр Лопота.

"Работа идет, в конце года часть "железа" уже будет собрана, мы надеемся, что со следующего года мы приступим к испытаниям", - сказал Лопота на Международном военно-техническом форуме "Армия-2018".

Он отметил, что в ходе производства первого образца конструкция машины не претерпела принципиальных изменений, а выявленные отклонения оперативно исправляются, что позволяет совершенствовать конструкцию.

Источники питания для робота разрабатывает краснодарское предприятие "Сатурн". "Они будут класса "space approved" - космической квалификации", - сказал Лопота.

В декабре прошлого года глава ЦНИИ РТК рассказал "Интерфаксу", что опытный образец косморобота начнут создавать в 2018 году, а сам проект, как ожидается, будет завершен в 2020 году.

Он отметил, что на Международную космическую станцию (МКС) косморобот может полететь в том же году. "Мы рассчитываем, что это 2020 год. Но здесь мы зависим от реализации Федеральной космической программы. Как только наше космическое агентство (госкорпорация "Роскосмос") будет готово, мы предоставим наше изделие", - отметил тогда Лопота.

Он сообщил, что косморобот предназначен для работы в открытом космосе на обшивке МКС, он будет передвигаться по такелажным элементам, которые закрепят на корпусе станции.

"Облик уже определен, это неандроидный функциональный робот с большим количеством степеней свободы, запланированы три манипулятора, механизм для ориентации, система технического зрения, будет много камер, система supervision", - сообщил Лопота.

Он отметил, что космороботом можно будет управлять как с космической станции, так и с Земли. Технически он будет способен работать в автономном режиме, однако этой функцией в космосе пользоваться не будут. "Это вопросы безопасности: сегодня на МКС нельзя использовать полностью автономные роботизированные механизмы", - пояснил глава ЦНИИ РТК.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Россия
В России
Путин рассказал о своей поездке в Австрию на свадьбуПутин рассказал о своей поездке в Австрию на свадьбу
Поездка была частной, но президенту РФ удалось пообщаться с канцлером и главой МИД республикиПодробнее
 Навальный окончательно проиграл Прохорову по иску о защите честиНавальный окончательно проиграл Прохорову по иску о защите чести
Оппозиционер должен будет опровергнуть выводы своего расследования и заплатить бизнесмену 1 рубльПодробнее
 В Совфеде не смогли подтвердить падение ракеты с ядерным двигателем в Баренцево мореВ Совфеде не смогли подтвердить падение ракеты с ядерным двигателем в Баренцево море
Накануне телеканал CNBC сообщил, что Россия готовит операцию по поиску и подъему ракетыПодробнее
 Контракт на поставку первых истребителей Су-57 заключат в средуКонтракт на поставку первых истребителей Су-57 заключат в среду
Министерство закажет два истребителяПодробнее
У летевшего в Сочи Ту-204 загорелся двигательУ летевшего в Сочи Ту-204 загорелся двигатель
Самолет, вылетевший из Уфы, экстренно вернулся обратноПодробнее
 Москалькова назвала невозможным обмен Сенцова на российских заключенных на УкраинеМоскалькова назвала невозможным обмен Сенцова на российских заключенных на Украине
Омбудсмен напомнила, что Сенцов имеет гражданства России и УкраиныПодробнее
 Москва будет ждать конкретики от США по условиям сотрудничества с РФМосква будет ждать конкретики от США по условиям сотрудничества с РФ
Ранее зарубежные СМИ передали слова Трампа, что он готов снять санкции, если Россия будет сотрудничать с США по Сирии и УкраинеПодробнее
 Кудрин предложил в будущем вернуться к вопросу индексации пенсий для работающихКудрин предложил в будущем вернуться к вопросу индексации пенсий для работающих
Вместе с тем глава Счетной палаты заявил, что пенсионная реформа неизбежна, страна на граниПодробнее
 Эксперты предложили повысить минимальные цены на коньяк и установить их на виноЭксперты предложили повысить минимальные цены на коньяк и установить их на вино
Предложенная минимальная розничная цена бутылки коньяка - 500 рублей, вина - 110 рублейПодробнее
 "Газпром-медиа", НМГ и "Первый канал" сняли с главной "Яндекса" свои трансляции"Газпром-медиа", НМГ и "Первый канал" сняли с главной "Яндекса" свои трансляции
Медиахолдинги готовы вернуть контент, если "Яндекс" вычистит пиратские версии из поисковой выдачиПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 22 августа6 фото
22 августа
Фотохроника 22 августа
Фотохроника 21 августа7 фото
21 августа
Фотохроника 21 августа
Лучшие фото недели10 фото
17 августа
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреВ США вступили в силу дополнительные тарифы на импорт из Китая на сумму $16 млрдВ миреЧто случилось этой ночью: четверг, 23 августаВ миреПарламент Чехии признал оккупацией события 1968 годаЭкономикаCredit Suisse заморозил российские активы на $5 млрд в связи с санкциямиЭкономикаМинэкономразвития пересмотрит прогноз по рублю и оттоку капитала на 2018 годВ РоссииПутин рассказал о своей поездке в Австрию на свадьбу

Операторы в РФ попросили не запрещать им замедлять скорость интернета

Порошенко извинился перед украинцами за то, что вселил в них "завышенные ожидания"

"Роснефть" попросила льготы в Сибири для сохранения доли РФ на международном рынке

В ФРС США оптимистично оценили экономику даже при риске торговых войн

Военно-транспортный Ан-26 впервые в истории современной России отработал посадку на автотрассу

Нефть немного подешевела после скачка накануне

Российского неандроидного косморобота начнут испытывать в 2019 году

Трамп пообещал Киеву, что США всегда будут стоять рядом с Украиной

УК "Ростагро" перешла под контроль банка "Траст"

Трамп не исключил возможности помилования Манафорта

В США вступили в силу дополнительные тарифы на импорт из Китая на сумму $16 млрд

В США вступили в силу дополнительные тарифы на импорт из Китая на сумму $16 млрдКитай заявил протест и ввел аналогичные пошлины на американские товары Подробнее

Самолет авиакомпании S7 экстренно сел в Сургуте из-за отказа двигателя

Что случилось этой ночью: четверг, 23 августа

Заявление Кадырова о детях-террористах, резолюция чешского парламента о событиях 1968 года и уход Габрелянова с поста гендиректора News Media Подробнее

В результате пожара в Новой Москве пострадали люди

Австралия запретила Huawei ввезти оборудование для развертывания 5G-сетей

Кадыров заявил, что приказ напасть на полицейских в Чечне был отдан из-за рубежа

Глава республики написал о личной ответственности родителей, не уследивших за подростками Подробнее

На севере Венесуэлы произошло землетрясение магнитудой 5,8

Госдуму попросили не повышать пенсионный возраст для жителей Дальнего Востока

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru