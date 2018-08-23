На начальника самарской колонии возбудили дело за получение взятки

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении руководителя исправительной колонии №3 в Самарской области, сообщает региональное СУ СКР в четверг.

Начальник ИК-3 подозревается по пункту "в" части 4 статьи 290 УК РФ (получение взятки).

"По версии следствия, 22 августа 2018 года подозреваемый получил от гражданина 300 тысяч рублей в качестве взятки за условно-досрочное освобождение родственника взяткодателя, отбывающего наказание в ФКУ ИК-3", - говорится в сообщении.

В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

ИК-3 строгого режима расположена в Новокуйбышевске и является одной из крупнейших в регионе.

Начальником колонии является полковник внутренней службы Андрей Гурьянов. Он был задержан в среду сотрудниками ФСБ с поличным при получении взятки.